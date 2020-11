Szczerski: W USA w tych kwestiach panuje ponadpartyjna zgoda

Szef Gabinetu Prezydenta Krzysztof Szczerski powiedział w Polskim Radiu 24, że nie spodziewa się zmian w polityce USA wobec wschodniej flanki NATO, Trójmorza oraz Nord Stream 2 po zwycięstwie Joe Bidena w wyborach.

Jak podkreślił, w Stanach Zjednoczonych w tych kwestiach panuje ponadpartyjna zgoda.- Są podstawy do optymizmu, natomiast oczywiście jest pytanie czy nie nastąpi korekta tej polityki. Wtedy musielibyśmy na nią zareagować. Z doświadczeń ostatnich lat, nie ma takich przesłanek, natomiast trzeba być bardzo czujnym. Oczywiście też zależy to od tego, w jakim stopniu ta administracja, jeśli wygra Joe Biden, będzie podchodziła do Polski obiektywnie i patrzyła obiektywnie na polsko-amerykańskie interesy, do jakiego stopnia to patrzenie będzie skrzywione poprzez pewien ideologiczny pryzmat - powiedział Szczerski.Szef Gabinetu Prezydenta Krzysztof Szczerski podkreśla, że demokratycznie wybrani przywódcy muszą darzyć się wzajemnym szacunkiem. Brak tego szacunku byłby - jego zdaniem - naruszeniem zasad panujących w światowej polityce.