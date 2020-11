Zmarł szczeciński artysta Andrzej Foryś

Andrzej Foryś. Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]

Nie żyje Andrzej Foryś, szczeciński artysta - malarz, grafik, rzeźbiarz, projektant wnętrz i nauczyciel.

W swoim bogatym dorobku miał liczne projekty i realizacje w zakresie architektury wnętrz bardzo różnych obiektów, nie tylko w Szczecinie. Jest ich ponad 250, a wśród nich: kościół, teatr, kino, klub i lokal gastronomiczny, a także biblioteka - Książnica Pomorska, przystań promowa, kapitanat portu oraz wnętrza statków.



Projektował również scenografię i kostiumy, witraże, znaki graficzne, plakaty, ilustracje i wydawnictwa książkowe.



Kiedy trzy lata temu odbierał Nagrodę Artystyczną Miasta Szczecin za całokształt pracy powiedział, że nigdy nie wyróżniał żadnej z dziedzin sztuki, w których się poruszał.



- To, co się robi, to tak jak dzieci, nie można wyróżnić. Kocha się wszystkie swoje dzieci. Robię to z pasją, dla swojej satysfakcji. Natomiast cieszy mnie to, że spotykam się w większości u odbiorców ze zrozumieniem, tego co robię - mówił Andrzej Foryś.



Andrzej Foryś za swoją działalność społeczną i wybitny wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce (był bowiem nauczycielem w szczecińskim Liceum Sztuk Plastycznych) otrzymał wiele odznaczeń i medali, m.in. „Zasłużony Działacz Kultury”, „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej” i Złoty Krzyż Zasługi. Miał 84 lata.