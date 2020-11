Fot. pixabay.com / Arcaion (CC0 domena publiczna)

Będą problemy z wodą w kranach w centrum miasta - ostrzega Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie. To z powodu prac w alei Jana Pawła II.

Problemy z ciśnieniem wody będą w poniedziałek i wtorek. Dotyczy to mieszkań znajdujących się przy ulicach: Wielkopolskiej, Piłsudskiego, Mazurskiej, Śląskiej, Jana Pawła II, Rayskiego, Monte Cassino, Niedziałkowskiego, Podhalańskiej, Wąskiej i Unisławy.



Z kolei w nocy kłopoty czekają mieszkańców Prawobrzeża. Od godziny 22:00 do 6:00 rano wody nie będą mieli mieszkańcy dolnych Podjuch tj. od przedsiębiorstwa przetwórstwa rybnego Seamor na ul. Granitowej do końca ul. Rymarskiej w dzielnicy Żydowce-Klucz.



To w związku z przebudową sieci wodociągowej. ZWiK w obu miejscach podstawi beczkowozy.



Szczegółowe informacje można uzyskać, dzwoniąc pod numer 994.