Rusza policka akcja pomocy seniorom

źródło: materiały organizatorów akcji.

"Być bliżej - seniorze zadzwoń" - to akcja wsparcia, w okresie pandemii koronawirusa, którą rozpoczyna w poniedziałek powiat Policki.

Skierowana jest do osób samotnych, potrzebujących porady czy też obecności innych osób. To także akcja wsparcie przy zrobieniu niezbędnych, codziennych zakupów.



Aby uzyskać pomoc wystarczy zadzwonić na numer: 782 548 195, który czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.00 do 18.00. Wsparcie organizują Stowarzyszenie Harmonii Społecznej w Policach oraz Stowarzyszenie "Złoty Wiek" w Szczecinie.