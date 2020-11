Fot. pixabay.com / Tomasz_Mikolajczyk (CC0 domena publiczna)

Z powodu pogarszającej się wciąż sytuacji epidemicznej, od poniedziałku w domach uczą się też dzieci z klas I-III szkół podstawowych. W pozostałych nauczanie zdalne wprowadzono już w październiku.

Wiceminister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski apelował do dyrektorów szkół, by zwracali uwagę na to, w jaki sposób odbywają się lekcje online. Zwrócił uwagę, że nie wszystkie muszą być prowadzone "na żywo", ale powinny być zróżnicowane.



- Te zajęcia powinny odbywać się w różnych formach. Na pewno nie powinno być tak, że wszyscy nauczyciele z danej szkoły, każdego dnia wysyłają pocztą polecenia uczniom do wykonania. Tu jest duża rola dyrektora szkoły, który może sam lub przy pomocy wychowawców, doprowadzić do koordynacji sposobu prowadzenia zajęć tak, żeby by ly prowadzone w różnej formie.



Na razie nauczanie zdalne obowiązuje w Polsce do 29 listopada, ale może być przedłużone - zależnie od sytuacji epidemicznej.