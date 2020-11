Niemcy obchodzą rocznicę "Nocy Kryształowej"

Fot. pixabay.com / Free-Photos (CC0 domena publiczna)

W poniedziałek, w całych Niemczech, odbędę się uroczystości upamiętniające 82. rocznicę pogromu Żydów. 9 listopada 1938 roku bojówki hitlerowskie uderzyły w żydowskich obywateli.

Ofiarami padły synagogi, domy, sklepy, zakłady należące do Żydów. Ze względu na pandemię koronawirusa uroczystości będą się odbywały w ścisłym rygorze epidemicznym.



Władze wszystkich niemieckich miast i gmin upamiętnią Żydów pomordowanych podczas drugiej wojny światowej. Historycy są zgodni, że "noc kryształowa" zwana także "nocą hańby" była wyraźną zapowiedzią holocaustu. Wtedy rozpoczęły się organizacyjne przygotowania do fizycznej eksterminacji europejskich Żydów



Prezydent Niemiec Frank Walter Steinmeier, w specjalnym nagraniu wideo, wezwał obywateli do działania w walce z odradzającym się antysemityzmem w Niemczech.



"Wstydzę się, że rok temu doszło do śmiertelnego ataku na synagogę w Halle, wstydzę się, że Żydzi noszący jarmułkę nie czują się na ulicach naszego kraju bezpiecznie" - powiedział Steinmeier i dodał, że samo opisywanie rzeczywistości już nie wystarczy i należy działać.



Także szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas ostrzegł przed rosnącym zjawiskiem antysemityzmu. "Nie możemy jedynie wzruszać ramionami" - powiedział Maas - "Antysemityzm to nie tylko domena neonazistów, to zjawisko dociera do centrum naszego społeczeństwa" - dodał niemiecki minister.