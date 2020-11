Kilkuset żołnierzy pomaga w szpitalach w regionie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Ponad 300 żołnierzy w województwie zachodniopomorskim pomaga walczyć z epidemią koronawirusa. To żołnierze zawodowi i Wojsk Obrony Terytorialnej.

Pracują między innymi w 26 szpitalach w regionie, sanepidach i razem z policją kontrolują osoby znajdujące się na kwarantannie. W poniedziałek żołnierze WOT rozpoczęli pracę w 109 Szpitalu Wojskowym w Szczecinie.



Jak mówi ppłk Mirosław Radwan, p.o. dowódcy 14. Zachodniopomorskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej, żołnierze w szpitalach mają różne zadania. Zajmują się segregacją pacjentów, mierzą temperaturę, ale też wspierają personel medyczny. Kontrolują także liczbę dostępnych łóżek dla pacjentów covidowych.



- Na obecną chwilę mamy 21 szpitali, które takowe łóżka covidowe posiadają. Żołnierze będą po prostu co 3 godziny wprowadzać do systemu ewidencji informacje na temat wolnych łóżek, które znajdują się w szpitalu - mówi ppłk Radwan.



To bardzo potrzebna pomoc, bo sytuacja szpitala jest trudna - dodaje płk Krzysztof Pietraszko, komendant 109 Szpitala Wojskowego w Szczecinie.



- Praktycznie cały personel jest zaangażowany w pracę szpitala i wsparcie ludzi chorych na covid. To jest ciężka i wymagająca praca przy pacjencie - mówi płk Pietraszko.



Żołnierze są szkoleni do wykonywania swoich zadań - mówi mjr Marcel Podhorodecki, oficer prasowy 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej.



- Żołnierze na co dzień są szkoleni przez wojskowych lekarzy i ratowników medycznych. Jeżeli jest tylko potrzeba do jakiejś danej czynności, jest zapotrzebowanie na tych żołnierzy, są oni przeszkalani - mówi mjr Podhorodecki.



Liczba żołnierzy, którzy pomagają w szpitalach w regionie, będzie zwiększana w miarę potrzeb.