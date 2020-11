Żołnierze 8 Flotylli Obrony Wybrzeża handlowali narkotykami [WIDEO, ZDJĘCIA]

Mat. Sławomir Ryfczyński / iswinoujscie.pl

Trzech żołnierzy 8. Flotylli Obrony Wybrzeża usłyszało zarzuty posiadania i handlu narkotykami.

Wojskowi zostali zatrzymani przez szczeciński oddział Żandarmerii Wojskowej na terenie jednostki w Świnoujściu. Zarzuty usłyszało trzech żołnierzy i dwie osoby cywilne - mówi prokurator Łukasz Wawrzyniak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, która prowadzi śledztwo w tej sprawie.



- Żołnierzom przedstawiono zarzuty wprowadzania do obrotu środków odurzających. A także udzielania ich bezpłatnie i za korzyści majątkowe. Przedstawiono im również zarzuty posiadania środków odurzających, czyli narkotyków - mówi Wawrzyniak.



Jak mówi prokurator Łukasz Wawrzyniak, żołnierze wprowadzali do obiegu kokainę i marihuanę. Jak udało się nam ustalić, środki odurzające zostały zabezpieczone przez żandarmerię na terenie jednostki wojskowej.



- Wobec podejrzanych prokurator zastosował środki wolnościowe. Jest to zakaz opuszczania kraju i zatrzymanie paszportu, poręczenia majątkowe, a także dozór przełożonego wojskowego - mówi rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.



Podejrzanym grozi do 10 lat pozbawienia wolności.