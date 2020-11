Wymusił pierwszeństwo i zderzył się z autobusem. Jest akt oskarżenia

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Wracamy do tematu wypadku na Pogodnie, do którego doszło w maju. Prokurator skierował właśnie do sądu akt oskarżenia przeciwko sprawcy.

Kierowca Nissana jechał ulicą Poniatowskiego w kierunku ul. Traugutta. Nie ustąpił jednak pierwszeństwa i na skrzyżowaniu zderzył się z autobusem, który wjechał na chodnik, staranował wiatę przystankową, metalowe bariery, po czym przejeżdżając torowisko, uszkodził ogrodzenie i uderzył w budynek. W tym czasie w pobliżu znajdowało się 12 osób.



Sprawca uciekł. Kierowca autobusu został niegroźnie ranny. Podejrzanego w końcu zatrzymano i trafił do aresztu tymczasowego. 45-latek jednak nie przyznał się do winy. W przeszłości był karany.



Za umyślne sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu drogowym grozi mu od 9 miesięcy do 12 lat więzienia.