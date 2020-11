Ruszyła infolinia "koronawirusowa" w Policach [WIDEO, ZDJĘCIA]

"Światełko w tunelu" - tak nazywa się akcja wsparcia dla osób, które potrzebują informacji związanych z pandemią koronawirusa.

Specjalną infolinię w tej sprawie uruchomiło we wtorek Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.Telefon służyć będzie osobom, które nie mogą dodzwonić się choćby do sanepidu - mówi Beata Karlińska, dyrektor polickiego PCPR-u.- Mogą do nas dzwonić osoby, które nie wiedzą czy mają być w kwarantannie czy nie mają być w kwarantannie, osoby, które zrobiły lub mają sobie zrobić test, ale nie wiedzą, gdzie się zgłosić. Wcześniej pomagaliśmy w sanepidzie, ale jednak to tak się nie da, abyśmy my tam siedzieli i odbierali telefony czy pomagali im w decyzjach. Pomyśleliśmy, więc że możemy to zrobić na miejscu, z naszej instytucji - dodaje Karlińska.Telefon czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. Jego numer to: 609 600 784.