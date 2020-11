W Narodowym Dniu Niepodległości w kościołach wierni będą modlić się za Ojczyznę. W katedrach w Kołobrzegu i Koszalinie mszom świętym będą przewodniczyć biskupi.

- Modlitwy za ojczyznę to przejaw patriotyzmu i troski o kraj, o Polaków - powiedział Polskiemu Radiu Koszalin ksiądz Wojciech Parfianowicz, rzecznik Kurii Biskupiej w Koszalinie.- Modlimy się o pomyślność naszej ojczyzny, modlimy się za tych, którzy sprawują władzę, za wszystkich mieszkańców niezależnie od tego kto kim jest, modlimy się też za tych, którzy myślą inaczej, by w tym dniu dać wyraz przywiązania i patriotyzmu, który wypływa z naszej wiary w Pana Boga i w to, że tutaj, na Ziemi naszą ojczyzną jest Polska - zaznaczył.Duchowny dodał, że jeśli ktoś nie może uczestniczyć w nabożeństwach, może pomodlić się w domu.