Do nekropolii trafiło 4,5 tysiąca kwiatów. Fot. Katarzyna Kupczyk Do nekropolii trafiło 4,5 tysiąca kwiatów. Fot. Katarzyna Kupczyk Do nekropolii trafiło 4,5 tysiąca kwiatów. Fot. Katarzyna Kupczyk

Do nekropolii trafiło 4,5 tysiąca kwiatów dzięki współpracy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz gminy Mieszkowice.

Rządowa agencja odkupiła chryzantemy od producenta, a pracownicy gminy zorganizowali transport i rozstawili je przy kwaterach żołnierzy 1. Armii Wojska Polskiego poległych podczas forsowania Odry w 1945 roku. Kilkaset kwiatów dołożyła też szczecińska Fundacja Paczka Dla Bohatera.



To pierwsza taka inicjatywa na Święto Niepodległości.



- Jest przepięknie: to kwiaty fioletowe, żółte, białe... Jest kolorowo, kwietnie. Na cmentarzu jest ponad 2 tysiące grobów żołnierzy poległych na froncie. Mamy miejsce, mamy gdzie to rozłożyć - powiedziała Katarzyna Kupczyk z Mieszkowic.



Groby poległych żołnierzy na siekierkowskim Cmentarzu Wojennym odwiedzali m.in. prezydenci Polski Andrzej Duda, Aleksander Kwaśniewski, a także córka generała Władysława Andersa, Anna Maria Anders.