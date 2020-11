Transmisja Mszy Św. za Ojczyznę w Radiu Szczecin

Bazylika Archikatedralna pw. św. Jakuba w Szczecinie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Radio Szczecin przeprowadzi w środę bezpośrednią transmisję Mszy Świętej w intencji Ojczyzny. Początek o godzinie 18.

- Jako osoby wierzące możemy troszczyć się o ojczyznę przez modlitwę - mówi ks. Maciej Wagner ze szczecińskiej katedry. - Bardzo serdecznie zapraszamy do Bazyliki Archikatedralnej na uroczystą Mszę Św. w intencji Ojczyzny. Liturgii będzie przewodniczył biskup Henryk Wejman, biskup pomocniczy szczecińsko-kamieński. Wszystkich, którym leży na sercu dobro i pomyślność naszej ojczyzny, bardzo serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.



Obok modlitwy są też inne sposoby okazywania miłości do ojczyzny - dodaje ks. Wagner. - Czyń wszelkie dobro, jakie możesz, wszelkimi środkami, na wszystkie sposoby, we wszystkich miejscach, w każdym czasie, wobec każdego człowieka; tak długo, jak tylko potrafisz. Kiedyś usłyszałem te piękne słowa i myślę, że śmiało można je odnieść także do naszej ojczyzny. Miłość do ojczyzny możemy okazywać na różne sposoby pamiętając o ważnych wydarzeniach historycznych, pielęgnując pamięć minionych czasów, odwołując się do swoich korzeni, podejmując różnego rodzaju akcje społeczne, pięknie posługując się językiem polskim.



Transmisja Mszy Św. z Bazyliki Archikatedralnej na antenie Radia Szczecin rozpocznie się o godzinie 18.