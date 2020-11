Kapitan Maciejewicz uhonorowany w rocznicę swych urodzin

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Portret kapitana Konstantego Maciejewicza w Mesie Kapitańskiej budynku Starej Rzeźni Fot. Wojciech Zagaj [Radio Szczecin/Archiwum]

Na budynku, gdzie mieściła się pierwsza Szkoła Morska w Szczecinie została odsłonięta tablica upamiętniająca kapitana Konstantego Maciejewicza.

To twórca szkolnictwa morskiego w Szczecinie i pierwszy komendant Daru Pomorza.



- On pierwszy w latach 1934-5 opłynął kulę ziemską pod żaglami, opłynął Horn, na dobrą sprawę był żeglarzem pierwszej wody. Pod żaglami wykształcił wszystkich kapitanów starszego pokolenia, oficerów i nawigatorów - mówi Czesław Kramarz, inicjator stworzenia tablicy upamiętniającej kapitana Maciejewicza.



Stowarzyszenie chciało wybudować pomnik kapitanowi Konstantemu Maciejewiczowi, jednak nie udało się zebrać pieniędzy na ten cel.



- Stowarzyszenie, które powstało, zakładało, że przez trzy lata uda się zebrać środki..., ale okazało się, ze poza członkami-założycielami, którzy postanowili podjąć ten trud, bardzo niewiele firm żeglugowych czy morskich wyraziło zainteresowanie. W związku z tym z kwoty przeznaczonej na pomnik uzbieraliśmy 10 proc. Postanowiliśmy mimo wszystko jego 130. rocznicę jego urodzin [w ten sposób - przyp. red.] uhonorować - powiedział.



Pierwsza Szkoła Morska w Szczecinie mieściła się w budynku dawnego Wydziału Mechanicznego Politechniki Szczecińskiej przy al. Piastów 19. Rozpoczęła działalność w 1947 roku, a jej pierwszym dyrektorem był właśnie kapitan Konstanty Maciejewicz.



Tam też - u wejścia do budynku - zawisła tablica.