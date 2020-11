Miał być pomnik, jest tablica. Kapitan kapitanów upamiętniony [WIDEO, ZDJĘCIA]

Kapitan kapitanów ma swoje pamiątkowe miejsce w Szczecinie. Na budynku Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, przy alei Piastów 19, odsłonięto tablicę poświęconą Konstantemu Maciejewiczowi.

Był twórcą szkolnictwa morskiego i pierwszym komendantem Daru Pomorza.- Zbiórka na pomnik poświęcony kapitanowi trwała od trzech lat, udało się uzbierać tylko na tablicę - mówi Czesław Kramarz, inicjator zbiórki. - Proszę zwrócić uwagę, urodził się 11 listopada, czyli 130 lat lat temu, dokładnie tego dnia. Chcieliśmy to zaakcentować.Wiktor Czapp, kapitan żeglugi wielkiej i wychowanek kapitana Maciejewicza, jak mówi był cholerykiem i raptusem, ale do tego świetnym nauczycielem.- Wystarczyło, że w koszu na śmieci były trzy papierki, to już była awantura. Rano o godzinie 7:00 już przychodził do szkoły - wspomina Czapp.Kapitan Konstanty Maciejewicz zmarł w 1972 roku. Został odznaczony między innymi Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi.