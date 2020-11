Mieszkańcy Pyrzyc o odzyskaniu przez Polskę niepodległości [DUŻO ZDJĘĆ]

Po stu dwudziestu trzech latach zaborów Polska odzyskała niepodległość. Każdego roku 11 listopada jest ważnym świętem dla Polaków.

O to, czym jest niepodległość i co oznacza zapytała mieszkańców Pyrzyc nasza reporterka.- Niepodległość to jest dla mnie przede wszystkim święto naszej ojczyzny i wszystkich Polaków. To jest jednocześnie pokazanie miłości do własnej ojczyzny. - Możliwość dokonywania wyborów, nikt mi niczego nie zabroni, oczywiście w ramach obowiązującego prawa. - Wolność, niezawisłość narodu i państwa. - 102 lata niepodległości, to jest wielka historia dla Polski. - To wolność, rozwój i bezpieczeństwo. - Dla mnie to pamiątka po naszych przodach, którzy walczyli o niepodległość - mówili mieszkańcy Pyrzyc.Różnego rodzaju skromne i symboliczne obchody odbywają się w całym kraju. W tym roku z powodu pandemii postawiono na świętowanie w domu, w otoczeniu najbliższych.