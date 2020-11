Fabryka Wody zgodnie z planem. Raport z budowy [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Pandemia koronawirusa nie zakłóciła prac przy budowie Fabryki Wody w Szczecinie.

Inwestycja w miejscu dawnej Gontynki ma być oddana do użytku zgodnie z planem, czyli na początku 2022 roku.



- Wykonawca trzyma się docelowego harmonogramu zakończenia wszystkich prac, które postępują bez zakłóceń - mówi Piotr Zieliński, rzecznik prasowy Fabryki Wody w Szczecinie. - Pomimo pandemii i tego trudnego okresu dla wszystkich, na ten moment, bez większych niespodzianek, wszystkie prace się realizują. Jesteśmy w harmonogramie, zobaczymy co pokaże czas. Jesteśmy optymistycznie i pozytywnie nastawieni. Liczymy, że wykonawca bez większych przeszkód, wywiąże się z końcowego terminu.



W szczecińskiej Fabryce Wody znajdą się między innymi strefa rekreacyjna z basenami i zjeżdżalniami oraz strefa edukacyjna z laboratoriami do nauki biologii czy fizyki. Koszt inwestycji to prawie 350 milionów złotych.