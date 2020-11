Nie będzie części ośrodków zbiorowej kwarantanny

W ośrodkach przebywają przede wszystkim obcokrajowcy zza wschodniej granicy, którzy przyjechali do pracy. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

W województwie zachodniopomorskim wygaszane są cztery ośrodki zbiorowej kwarantanny.

W czwartek w Policach, w kolejnych dniach w Wisełce i Krajniku Górnym, wcześniej - ośrodek w sanatorium w Kołobrzegu.- Decyzja wojewody zachodniopomorskiego jest związana ze zmianą przepisów dotyczących odbywania kwarantanny - powiedziała Polskiemu Radiu Koszalin Agnieszka Muchla-Łagosz, rzecznik wojewody.- Umożliwia osobom skierowanym na odbycie kwarantanny, również obcokrajowcom spoza Strefy Schengen, w miejscu pobytu; w miejscu zamieszkania. Nie powoduje to objęcia kwarantanną innych osób z nimi wspólnie zamieszkujących. Wobec tego część ośrodków kwarantannowych traci rację bytu - uzasadniła.W ośrodkach przebywają przede wszystkim obcokrajowcy zza wschodniej granicy, którzy przyjechali do pracy.- Do końca kwarantanny będą przebywać tam osoby, które już są zakwaterowane. Przy czym w ciągu 24 godzin w razie potrzeby ośrodki muszą wznowić działalność - powiedziała.Po zamknięciu czterech ośrodków w województwie zachodniopomorskim pozostaje sześć miejsc na kwarantannę: w Nowogardzie, Sarbinowie k. Koszalina, Stargardzie i trzy w Szczecinie.We wszystkich zajęta jest prawie połowa miejsc.