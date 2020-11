Nasi słuchacze pomogli w zamknięciu nielegalnego salonu gier

Nielegalny salon gier zamknięty. To między innymi, dzięki naszym słuchaczom, którzy sprawę zgłosili do naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji". Punkt działał przy ulicy Krzywoustego w Szczecinie.

Informacje potwierdziła Krajowa Administracja Skarbowa, która we wtorek weszła do salonu. Zabezpieczono m.in. siedem komputerów służących do gier hazardowych oraz dodatkowy monitor do obsługi kamer przemysłowych. To wspólna akcja Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie, Straży Granicznej i Policji.- Niestety po raz kolejny widzimy, że takie lokale tworzą się pod szyldem sugerującym inną działalność i nie są one dostępne dla zwykłego klienta - mówi Małgorzata Brzoza Rzecznik Prasowy Izby Administracji Skarbowej.Działania były prowadzone na podstawie postanowienia Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście.