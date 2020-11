Wciąż potrzebni są ratownicy do polowego szpitala tymczasowego

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

30 ratowników zgłosiło się do pomocy personelowi polowego szpitala tymczasowego, który powstanie w szczecińskiej Netto Arenie. To miejsce dla chorych na Covid-19.

Nabór wciąż trwa, prowadzi go Zachodniopomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Podstawą jest ważne zaświadczenie o odbytym kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy - mówi Przemysław Janusz z zachodniopomorskiego WOPR.



- Na ten moment znaleźliśmy około 30 chętnych ratowników, którzy podejmą taką pracę. Ta współpraca została nawiązana razem z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 2 w Szczecinie. Do ich zadań będzie należała m.in. kontrola i spisanie parametrów, czy pomoc przy pacjentach - mówi Janusz.



Jak się zgłosić?



- Wszystkie informacje mamy na naszej stronie internetowej oraz Facebooku Zachodniopomorskie WOPR - dodaje Przemysław Janusz.



Praca będzie dwuzmianowa, z 12-godzinnymi dyżurami. Stawka to 30 złotych brutto za godzinę.



Szpital w Netto Arenie będzie działał od początku grudnia.