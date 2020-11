Ratunek dla Kajtka. Jeśli możesz - pomóż

Potrzeba 9,5 miliona złotych, połowa już jest. Kajetan Gatzke z Cieszyniewa obok Świdwina choruje na SMA, czyli rdzeniowy zanik mięśni.

- Mamy 500 gramów czasu. Mamy bardzo rygorystyczną dietę - on nie zna smaku czekolady, ciasteczka czy chipsa. Żyje na warzywach, może zjeść jeden owoc dziennie, bo tam też jest cukier. Zebranie pieniędzy to jedno, ale od ich zebrania do podania leku też się czeka 4-5 tygodni, gdyż lek jest sprowadzany do Polski - mówi pani Paulina, mama Kajetana.



Rodzina i przyjaciele prawie 2-letniego chłopca zbierają na lek, który daje szanse przezwyciężyć chorobę.Czas nagli, bo lek trzeba podać zanim Kajetan będzie ważył 13,5 kilograma. Dzięki diecie chłopiec waży 13 kilogramów.Lek sprowadzany jest do Polski ze Stanów Zjednoczonych. Podawany jest w szpitalu w Lublinie.Zbiórkę można wesprzeć na facebooku biorąc udział w licytacjach w grupie Licytacje - Dzielny Kajtuś Darowiznę natomiast można wpłacić na portalu internetowym