Szczecińscy policjanci zabezpieczyli kolejne podróbki. Tym razem to około 400 opakowań elementów szczoteczek do zębów i ponad 100 paczek z ostrzami do maszynek elektrycznych.

Wszystkie produkty oznaczone były znakami towarowymi jednej z renomowanych firm. Za wprowadzanie na rynek podrobionych towarów zatrzymanemu mężyczyźnie grozi do 2 lat w więzieniu.