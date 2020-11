"Wspólne gotowanie to tworzenie tradycji i nawiązywanie relacji"

Restauracje w kryzysie, oby jednak kwarantanna była renesansem dla gotowania w domu - mówił w "Rozmowach pod Krawatem" Andrzej Buławski, lider Convivium Slow Food Szczecin.

Kultura kulinarna to składowa jakości życia. Wspólne gotowanie to tworzenie tradycji, nawiązywanie relacji, ale także wspólna zabawa, czego fast food nie dostarczy - dodał Andrzej Buławski. - Przekazujmy wiedzę, tak jak mnie przekazywała moja mama, jej mama. Idzie to z pokolenia na pokolenie. Ten pęd i ta "fastfoodyzacja" życia kulinarnego na całym świecie spowodowały to, że ludzie odchodzą od biesiadowania, od uprawiania tej kultury gastronomicznej, kultury jedzenia, kultury gotowania, które są nam bardzo potrzebne.