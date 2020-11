Odszedł dr Marek Umiński

Dr Marek Umiński miał 83 lata. źródło: https://www.facebook.com/jerzy.sienko.3

Nie żyje wirtuoz skalpela ze Szczecina - dr Marek Umiński był chirurgiem, który walczył o powstanie Oddziału Transplantologii w szpitalu przy ul. Arkońskiej.

Niestety, przegrał walkę z koronawirusem - mówi profesor Jerzy Sieńko z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.



- Dla nas wszystkich to przeogromny ból. Odejście profesora Umińskiego, który był - z jednej strony wirtuozem skalpela - ale też wspaniałym, ciepłym, serdecznym człowiekiem o niezwykle ciekawej osobowości. Z poczuciem humoru, który wychował pokolenia wybitnych chirurgów liczących się w Polsce i w świecie. Mówiliśmy do niego "szefie", w moim prywatnym życiu to określenie było zarezerwowane tylko dla niego - przyznał prof. Sieńko.



Dr Marek Umiński miał 83 lata. Jeszcze niedawno był czynnym chirurgiem. Pochowany zostanie za tydzień na Cmentarzu Centralnym przy ul. Ku Słońcu.