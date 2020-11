Fot. pixabay.com / StayRegular (CC0 domena publiczna)

Kołobrzeska policja zatrzymała mężczyznę z narkotykami.

Policjanci dowiedzieli się, że 40-letni mieszkaniec miasta może mieć "zabronione substancje". Skontrolowali go na ulicy. Znaleźli w plecaku ok. 20 gramów marihuany. Przeszukali też mieszkanie, a tam: ok. 40 gramów amfetaminy.



Usłyszał zarzut posiadania narkotyków. Grozi mu do trzech lat więzienia.