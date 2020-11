Złodziej recydywista napadł na klienta sklepu

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Kołobrzeska policja zatrzymała złodzieja, który swoją ofiarę zaatakował w sklepie spożywczym.

Napastnik podszedł do sklepowej lady i po prostu wyrwał portfel innemu mężczyźnie płacącemu za zakupy. Właściciel próbował odzyskać swoje rzeczy, ale złodziej zaczął się z nim szarpać, a następnie przewrócił go i uciekł.



Pokrzywdzony powiadomił policję, a mundurowym udało się odnaleźć sprawcę tej kradzieży rozbójniczej. Okazał się nim mieszkaniec powiatu białogardzkiego, który wcześniej był też zatrzymany za kradzież roweru, do jakiej doszło w ostatnim czasie na terenie miasta. Teraz grozi mu do 10 lat więzienia.