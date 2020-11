Filharmonia w Szczecinie tłem teledysku Kukulskiej [WIDEO]

W piątek przypada premiera klipu "Zezowate szczęście". Jak przyznała artystka, bardzo dobrze wspomina październikowe nagranie i wizytę w Szczecinie.

- Byliśmy wspaniale przyjęci, dużym zaufaniem nas również dyrekcja obdarzyła, bo my się trochę panoszyliśmy w tej Filharmonii. Mogliśmy zrobić to na swoich zasadach, z naszą ekipą wideo. A samo wnętrze jest oczywiście bardzo inspirujące i myślę, że w teledysku widać, że aż się w głowie kręci od tych ujęć, które się tam mieszają ze sobą - opowiadała Kukulska.Teledysk powstał tuż po nagraniu koncertu, którego realizacja nie należała do najłatwiejszych.- Dla mnie to był Mount Everest wokalny. To był mój pierwszy raz, gdy śpiewałam na żywo ten materiał. Wcale to nie był łatwy projekt też dla orkiestry, bo było aż pięciu dyrygentów. To wielka przygoda, zapraszam do obejrzenia tego koncertu - dodała Kukulska.Zapis koncertu znajdziecie na portalu YouTube. Płyta "Czułe struny", to kompozycje Fryderyka Chopina w nowej aranżacji i z tekstami napisanymi przez Natalię Kukulską, Kayah, Melę Koteluk, Natalię Grosiak, Gabę Kulkę i Bovską.Koncert powstał z udziałem 60-osobowej Orkiestry Symfonicznej Filharmonii w Szczecinie, pod batutą Krzysztofa Herdzina, Nikoli Kołodziejczyka, Jana Smoczyńskiego, Pawła Tomaszewskiego i Adama Sztaby.