Niemcy: obostrzenia mogą obowiązywać do końca roku

Niemiecki minister zdrowia Jens Spahn przypuszcza, że obecne obostrzenia epidemiologiczne mogą w tym kraju obowiązywać nawet do końca roku.

Dla niektórych przedstawicieli branży gastronomicznej jest to najgorszy z możliwych scenariuszy.W rozmowie z ARD minister zdrowia Jens Spahn przyznał, że właścicieli hoteli i restauracji czeka niełatwa zima. Dla wielu z nich jego słowa o przedłużeniu lockdownu do końca grudnia nie były zaskoczeniem. Już wcześniej politycy największych partii studzili oczekiwania przedstawicieli branży gastronomicznej, jakie wiązali z nadchodzącymi świętami.Właściciele restauracji apelują, by w okresie Adwentu i świąt Bożego Narodzenia możliwe było organizowanie imprez pod gołym niebem, na przykład jarmarków. W wielu niemieckich miastach zostały one już jednak odwołane.Plany przedłużenia blokady skrytykował przewodniczący FDP Christian Lindner. "Szkody, jakie lockdown wyrządza gastronomii, są większe niż jego skuteczność w okiełznaniu pandemii" - uważa szef liberałów.