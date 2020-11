Chrzest statku w Szczecinie. Transmisja w sieci

Będzie to pierwszy w historii polskiej żeglugi chrzest statku, który zobaczymy w internecie. W sobotę przy nabrzeżu Wałów Chrobrego na statek Planeta I zostanie wciągnięta polska bandera.

Matką chrzestną statku będzie Agata Lichszteld, żona dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie. Początek uroczystości, bez udziału publiczności, w samo południe.







Planeta to wielozadaniowy statek przystosowany głównie do stawiania pław. Na co dzień będzie stacjonował w Świnoujściu - mówi Ewa Wieczorek z Urzędu Morskiego w Szczecinie. - Jak sama nazwa wskazuje, to jest statek wielozadaniowy, więc będzie nam służył w wielu różnych celach. Przede wszystkim jako stawiacz pław, jako jednostka, która będzie służyła do transportu, do obsługi, do wymiany znaków nawigacyjnych na torach wodnych, ale będzie to statek wyposażony w specjalistyczne urządzenia do wykonywania pomiarów hydrograficznych z super nowoczesnymi urządzeniami pozwalającymi na obróbkę i opracowywanie na bieżąco takich danych.