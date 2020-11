Kolejka na ponad 300 osób. Rozpoczęła się budowa

Fot. pixabay.com / corgaasbeek (CC0 domena publiczna)

W Koszalinie rozpoczęła się budowa nowoczesnego Centrum Opieki Długoterminowej. Będą tam przebywać przewlekle chorzy, niepełnosprawni.

Placówka powstaje na terenie Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc.



- Ma być gotowa za dwa lata - mówi dyrektor szpitala Robert Szank. - Mamy dwa lata na zakończenie pierwszego etapu inwestycji. To będzie powstanie budynku na 47 łóżek, który będzie połączony z dotychczasowym szpitalem. Będzie możliwość nadbudowy, która pozwoli rozszerzyć bazę łóżek do 100.



Placówka jest bardzo potrzebna. - W kolejce oczekujących jest ponad 300 osób. Tendencja jest narastająca. To jest problem, którego nie jesteśmy w stanie rozwiązać jako szpital. Problem opieki długoterminowej jest na poziomie systemowym. Stanowczo za mało jest zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych w Polsce - dodaje Szank.



Teraz w działającym w szpitalu zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym jest 27 miejsc. Budowa Centrum Opieki Długoterminowej ma kosztować 23 miliony złotych. To głównie pieniądze unijne, ale także z budżetu państwa, województwa zachodniopomorskiego oraz szpitala.