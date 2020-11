Szczeciński Budżet Obywatelski. Sprawdź listę, zagłosuj

Ponad 14,5 miliona złotych - to pula środków w tegorocznym Szczecińskim Budżecie Obywatelskim. źródło: https://wiadomosci.szczecin.eu/artykul/mieszkancy/hamaki-miejskie-i-lezaki-dla-szczecina

W tym roku szczecinianie zgłosili 202 pomysły. Nie wszystkie spełniały jednak wymogi formalne. Ostatecznie zakwalifikowanych zostało 113.



Zasady głosowania są takie same, jak rok temu - każdy może oddać 5 głosów: 2 na projekty ogólnomiejskie i 3 na projekty lokalne. Głosowanie rozpocznie się 1 grudnia o godz. 9 i potrwa do 15 grudnia - również do godz. 9.



Może w nim wziąć udział każdy mieszkaniec Szczecina niezależnie od wieku i miejsca zameldowania.