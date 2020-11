Ponad 4 tys. w Polsce i ponad 1 milion na świecie - tyle osób każdego roku ginie w wypadkach samochodowych.

Niedziela to Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków. Co zrobić, aby do tragedii dochodziło rzadziej?- Przede wszystkim pamiętajmy, żeby wsiąść za kierownicę będąc trzeźwym! Ściągnijmy nogę z gazu, wystrzegajmy się ryzykownych manewrów. Pamiętajmy też o wypoczynku. Prędkość, z jaką się poruszamy dostosujmy do natężenia ruchu i warunków atmosferycznych - zaleca sierż. szt. Paweł Pankau z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Samochodowych obchodzony jest od 1993 roku.