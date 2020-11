Planeta I raz jeszcze. Kapitan Harłukowicz chwali stoczniowców

Statek zbudowała Stocznia Remontowa Shipbuilding SA w Gdańsku. Fot. Piotr Tolko [Radio Szczecin] Statek zbudowała Stocznia Remontowa Shipbuilding SA w Gdańsku. Fot. Piotr Tolko [Radio Szczecin] Statek zbudowała Stocznia Remontowa Shipbuilding SA w Gdańsku. Fot. Piotr Tolko [Radio Szczecin] Statek zbudowała Stocznia Remontowa Shipbuilding SA w Gdańsku. Fot. Piotr Tolko [Radio Szczecin] Statek zbudowała Stocznia Remontowa Shipbuilding SA w Gdańsku. Fot. Piotr Tolko [Radio Szczecin]

To jest zmiana pokoleniowa; to tak jakby przesi─ů┼Ť─ç si─Ö z Syrenki do luksusowego, nowoczesnego auta - tak o nowej jednostce dla szczeci┼äskiego Urz─Ödu Morskiego m├│wi kapitan Leon Har┼éukowicz.

Chrzest Planety w Szczecinie [ZDJ─śCIA] Chrzest statku w Szczecinie. Transmisja w sieci Planeta I w ┼Üwinouj┼Ťciu



- Jest bardzo przyjazny oficerowi, kt├│ry manewruje tym statkiem. Tym samym dla kapitana. Nie sprawia ┼╝adnego problemu, ┼╝eby stan─ů─ç na danej pozycji. Jest tu system, kt├│ry pozwala "trzyma─ç statek" p├│┼é godziny, godzin─Ö, czy pi─Ö─ç i nie zmienia pozycji - przyznaje kaptan Leon Har┼éukowicz.



Har┼éukowicz przez 30 lat dowodzi┼é poprzedniczk─ů nowej jednostki - Planet─ů.



- To by┼éa seria budowana dla ZSRR. Dwa ostatnie zosta┼éy w Polsce - Zodiak zosta┼é w Gdyni, a Planeta w ┼Üwinouj┼Ťciu. Dobrym by┼é statkiem. Spisali si─Ö polscy stoczniowcy tak, jak teraz; doskona┼éy - oceni┼é.



Statek zbudowała Stocznia Remontowa Shipbuilding SA w Gdańsku.



