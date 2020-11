Pomimo pracy zdalnej, można zorganizować szlachetną paczkę w firmie

Szlachetna Paczka. Fot. materiały organizatora

Rozpoczęła się 20. edycja Szlachetnej Paczki. Co roku do akcji dołączało wiele firm z całej Polski, które dzięki zaangażowaniu swoich pracowników, sowicie obdarowywały wybrane rodziny.

- Tym razem większość z nas pracuje zdalnie, ale to nie oznacza, że nie da się zorganizować wspólnej paczki - mówi Joanna Sadzik, prezes stowarzyszenia Wiosna, które organizuje akcję. - Nawet jeśli nie spotykacie się bezpośrednio na korytarzach czy w pokoju socjalnym, to możecie zorganizować paczkę online. Na naszej stronie szlachetnapaczka.pl znajdziecie poradnik dla darczyńcy, jak zorganizować taką paczkę w firmie.



Paczki trafią do rodzin w połowie grudnia podczas tak zwanego "weekendu cudów". A z naszego regionu znajdziemy rodziny między innymi z okolic Choszczna, Goleniowa, z Gryfina czy Mirosławca.