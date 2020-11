Przeładunki w porcie rosną

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

O 8 procent więcej ładunków przeładowano w październiku w Zespole Portów Szczecin - Świnoujście aniżeli w tym samym miesiącu roku ubiegłego.

Niekwestionowanym liderem wzrostów jest ruda żelaza (wzrost o 714 procent), a na drugim miejscu są zboża. Bardzo dobrze wypadły też przeładunki kontenerów ze wzrostem na poziomie 37 procent. Mniej na statki załadowano lub rozładowano węgla i paliw płynnych.



Ogólnie bilans przeładunków w tym roku liczony po dziesięciu miesiącach w portach Szczecina i Świnoujścia jest mniejszy o 5 procent w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Dwa ostanie miesiące to wzrost przeładunków, dlatego jest szansa, że porty ujścia Odry przeładują tyle, co w ubiegłym rok, czyli 30 milionów ton towarów.