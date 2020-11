Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Już działa punkt do pobierania wymazów do testu na koronawirusa przy Szpitalu Wojskowym w Szczecinie.

To specjalny namiot ustawiony przez żołnierzy. Czynny jest codziennie od godziny 8 do 11, a zarejestrować można się telefonicznie, pod numerem 606 724 475, w godz. 8 do 13.