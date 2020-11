Koniec z migracją lubuskich dzików [DUŻO ZDJĘĆ]

Powstaje płot na południowej granicy województwa zachodniopomorskiego. Powód: ASF czyli wirus afrykańskiego pomoru świń.

Obecnie część powiatu myśliborskiego jest w czerwonej strefie zagrożenia ASF. Wszystko dlatego, że w okolicy znaleziono martwego dzika z dodatnim wynikiem.- Przyczyną całego nieszczęścia związanego z ASF, które spadło na powiat myśliborski było odnalezienie dzika na terenie województwa lubuskiego. Dzik został odnaleziony nieco powyżej Kostrzyna - był to dzik lubuski. Płot jest potrzebny do tego, by ograniczyć migrację dzików z kierunku południowego na północ - mówi Witold Honcia, powiatowy lekarz weterynarii z Myśliborza.Długość płotu - decyzjami wojewodów zachodniopomorskiego i lubuskiego - wyniesie prawie 30 km. Będzie biegł na południe od Porzecza wzdłuż Odry i dalej w kierunku wschodnim wzdłuż granicy województwa aż do trasy S3.- To płot typu leśnego: grodzenie 2-metrową siatką cynkowaną, materiał bardzo trwały, słupki też są solidne. W tym tygodniu powinny się zakończyć prace, cała procedura zgłaszania, odbierania... Myślę, że do końca miesiąca wszystko będzie zakończone - zapowiada Robert Pankratow, nadleśniczy Nadleśnictwa Dębno.Koszt budowy płotu to ponad 450 tysięcy złotych.