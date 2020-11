Bokser walczy z kontuzją i z czasem. Jego celem są igrzyska

Sebastian Wiktorzak z klubu BKS Skorpion Szczecin jest wybitnym, młodym pięściarzem, który 9-krotnie zdobył Mistrzostwo Polski w boksie, w 2015 roku był brązowym medalistą Mistrzostw Europy. Fot. www.wikipedia.org / Tech. Sgt. Sean M. Worrell

Szczeciński pięściarz dwa lata walczył z kontuzją. Teraz się to zmieni. Pomóc postanowiła mu koleżanka Sylwia Maksym i zorganizowała zbiórkę pieniędzy w internecie.

Sebastian Wiktorzak w weekend uzbierał 5 tysięcy w internecie na operację dłoni. Zabieg wyznaczony przez NFZ został odłożony w czasie przez pandemię, a tutaj liczy się czas, bo w przyszłym roku są kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie. Po uzbieraniu kwoty, operacja odbędzie się niebawem. Nasz zawodnik jest reprezentantem Polski i ma szanse na osiągniecie sukcesu.



- Liczę, że uda się szybko przeprowadzić operację, a awans na Igrzyska Olimpijskie w Tokio to będzie moje podziękowanie dla wszystkich darczyńców - mówi Wiktorzak. - Odczuwałem duże skutki tego. Z ręką było raz lepiej, raz gorzej. Na ostatnich mistrzostwach to ciągle walka, ręce w lodzie. Nie spodziewałem się, że tak szybko to się uzbiera. Bardzo bym chciał podziękować i mam nadzieję, że się obronię jakimiś osiągnięciami i jakoś to wszystkim wynagrodzę.



Sebastian Wiktorzak z klubu BKS Skorpion Szczecin jest wybitnym, młodym pięściarzem, który 9-krotnie zdobył Mistrzostwo Polski w boksie, w 2015 roku był brązowym medalistą Mistrzostw Europy.



Wiktorzak borykał się ze zwyrodnieniami po złamaniu kości śródręcza. Lekarze muszą przeszczepić mu szpik kostny z uda tak, żeby ręka i uszkodzone kości się prawidłowo zrosły.