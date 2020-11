Żołnierz ze Szczecina mistrzem Polski w ju-jitsu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Michał Piwowarski wrócił z Mosiny w województwie wielkopolskim ze złotym medalem zawodów w brazylijskim ju-jitsu. Szczecinianin nie miał sobie równych w kategorii "czarnych pasów".

Jego atutami są siła fizyczna, dynamika i szybkość. "Piwo" karierę zawodowego sportowca łączy ze służbą w 12. Brygadzie Zmechanizowanej.



Te pasje można idealnie pogodzić - tłumaczy Michał "Piwo" Piwowarski. - Myślę, że zrobiłem duży krok do przodu i się rozwijam. Bardzo się cieszę, że mogę pokazywać ludziom, że w wojsku też są bardzo mocni zawodnicy, mogą pracować, trenować. Są fenomenalne warunki: worki, sprzęt, siłownia. Brygada zawsze pomaga mi w przygotowaniach, daje mi wolne, robi nam zgrupowania. To jest super.



Podopieczny klubów Berserker's Team oraz BKS Olimp Szczecin myśli już o następnych wyzwaniach. - Byłem powołany do kadry Polski na zawody w grapplingu w Belgradzie w grudniu, ale dowiedzieliśmy się, że te zawody zostały odwołane. Czekamy i obok jednostki na Azoty Arenie ma być FEN i mam dograne, że będę walczył. Robimy trening i przygotowujemy się pod tą walkę - powiedział Piwowarski.



W brazylijskie ju-jitsu Piwowarskiego 7 lat temu "wciągnął" kolega z jednostki. "On już nie trenuje a ja mam czarny pas" - komentuje z uśmiechem "Piwo".



Michał "Piwo" Piwowarski w sześciu zawodowych starciach w mieszanych sztukach walki odniósł cztery zwycięstwa.



Piwowarski korzysta do treningów z sal 12 Brygady Zmechanizowanej. Zawodnik ćwiczy każdego dnia rano, kiedy w koszarach trwa zaprawa fizyczna reszty żołnierzy.



XVI Mistrzostwa Polski w brazylijskim ju-jitsu odbyły się w dniach 14-15 listopada.