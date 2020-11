Radni ds. kultury krytycznie o pomniku Św. Jadwigi

Fot. pixabay.com / tvjoern (CC0 domena publiczna)

Chcą powołania komisji, która oceni projekt i wtedy podjęliby decyzję. Radni komisji ds. kultury krytycznie oceniają rzeźbę Świętej Jadwigi Królowej Polski, która ma stanąć w Szczecinie.

Prawdopodobnie na sesji listopadowej nie będzie na to zgody. Monument jest częścią rewitalizacji zieleńca u zbiegu ulic Niedźwiedziej i Rysiej, to zwycięski projekt Budżetu Obywatelskiego w 2018 roku.



Zakład Usług Komunalnych po dwóch latach od głosowania SBO, we wrześniu podpisał umowę na wykonanie rzeźby ze Stanisławem Motyką z Kamienia Pomorskiego.



- Dlaczego nie było konkursu? - pytała radna Edyta Łongiewska-Wijas. - Co takiego ma w sobie pan Motyka, by dostawać intratne zlecenia z miasta?



Jadwiga Tumilewicz z ZUK-u w odpowiedzi tłumaczyła, że starali się działać w porozumieniu z autorami projektu do SBO.



- Zrobiliśmy rozeznanie, szukaliśmy osób zainteresowanych taką pracą. Powiem szczerze, że spotkaliśmy się ze słabym odzewem. Gdzieś tak cały rok uciekł na tym - mówiła Tumilewicz.



Zdaniem jednego z wnioskodawców, Waldemara Tomczyka, tu chodzi o ideologię, bo królowa Jadwiga, oprócz jej dokonań jako świeckiego władcy kraju, jest świętą kościoła katolickiego.



- Chcą ten pomnik teraz zdyskredytować, wiem że gdyby był to człowiek o lewicowych poglądach, to byłby wielbiony - mówił Tomczyk.



Opinia komisji kultury nie jest wiążąca dla rady miasta. Sesję z uchwałą w sprawie pomnika Świętej Jadwigi zaplanowano na przyszły wtorek.