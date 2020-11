Grzegorz Kulbicki, burmistrz Dębna. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Strefa wypoczynku z leżakami i parasolami, stoły do ping-ponga czy plenerowa scena. Dębnianie wybrali projekty, które zostaną zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

W sumie do zagospodarowania było pół miliona złotych - mówi Grzegorz Kulbicki, burmistrz Dębna.



- Z projektów miejskich zostało zgłoszonych i dopuszczonych do głosowania 5 zadań. I wszystkie przeszły, ponieważ mieszczą się w ustalonej kwocie. Po raz kolejny wygrał projekt zagospodarowania naszej plaży miejskiej, teraz to będzie strefa wypoczynku za 56 tysięcy złotych - mówi Kulbicki.



Oprócz tego zostaną zrealizowane cztery projekty wiejskie. Najwięcej głosów zyskała budowa sceny plenerowej i rozbudowa placu zabaw w Warnicach. Projekty będą realizowane w 2021 roku.