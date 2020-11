Oryginalny projekt mieszkańców w Mirowie [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Mieszkańcy Mirowa w gminie Moryń zasadzili blisko 60 drzew owocowych starych odmian. Od ponad dwóch lat powstaje tu oryginalny projekt, czyli Aleja Gwiazd Polskich Sadów.

Wyjątkowe drzewka rosną przy polnej drodze łączącej Mirowo z trasą rowerową Trzcińsko Zdrój-Siekierki - mówi Marcin Cysewski, sołtys wsi. - Staramy się odtworzyć aleję w zasadzie we własnym zakresie. Odmiany poniemieckie, niewspółczesne. Żeby to były drzewa, a nie jabłoń niskopienna. Żeby to była jabłoń jako drzewo.



Wśród posadzonych drzew są m.in. jabłonie odmian Oliwka Żółta czy Złota i Szara Reneta. Aleję wzbogaciły też śliwy - wśród nich Renkloda Ulena. Projekt Alei Gwiazd Polskich Sadów powstał, dzięki inicjatywie Stowarzyszenia Nasze Aksamitne Mirowo. Finansowany jest ze środków funduszu sołeckiego.