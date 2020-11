Paulina Zaremba: czas na doktorat! [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

"Misja propagowania kultury przez media publiczne na przykładzie działań realizowanych przez Polskie Radio Szczecin" - to tytuł pracy magisterskiej naszej koleżanki - Pauliny Zaremby.

Obroniła ją w środę - zdalnie - w studiu Radia Szczecin.



- Pracuję w dziale publicystyki i kultury, więc uznałam, że będzie to praca nie tylko teoretyczna, ale i praktyczna - mówi Paulina Zaremba, reporterka Radia Szczecin.



- Było trochę stresu, ale wszystko przebiegło bardzo dobrze. Była pozytywna atmosfera. Obrona przeprowadzana była w studiu Radia Szczecin; był to pomysł i zalecenie mojej promotorki. Tu się obroniłam, bo temat dotyczył Radia Szczecin - powiedziała mgr Paulina Zaremba.



Paulina zapowiada, że świętowanie sukcesu trzeba odłożyć do spokojniejszych czasów.



A koleżanki i koledzy z Radia gratulują życząc dalszych sukcesów.