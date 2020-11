Zwierzęta nie przejdą przez S3 w niektórych powiatach

Fot. Marek Borowiec [Radio Szczecin/Archiwum]

Zwierzęta nie przejdą przez drogę S3 na terenie powiatów gryfińskiego i myśliborskiego, pyrzyckiego i miasta Szczecin.

Wirusa ASF wykryto u martwego dzika w okolicy Kostrzyna, dlatego część powiatu myśliborskiego znajduje się w czerwonej strefie.



- To powód, dla którego grodzone będą także przejścia dla zwierząt na S3 - mówi Witold Hącia, powiatowy lekarz weterynarii w Myśliborzu. - S3 byłą nowoczesną drogą, która przewidywała migrację zwierząt zgodnie z dyrektywami unijnymi, natomiast w aktualnej sytuacji spowodowanej przez ASF, pan wojewoda zachodniopomorski wydał stosowne rozporządzenie w tej sprawie, w myśl którego należy pozagradzać przejścia drogowe. Będzie to wykonywała Regionalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.



Wszystko po to, aby ograniczyć migrację dzików. Jednocześnie na południowej granicy województwa powstaje blisko trzydziestokilometrowy płot. Na ten moment Zachodniopomorskie jest wolne od afrykańskiego pomoru świń.