IPN szuka poety na szczecińskim cmentarzu

Fot. IPN

Archeolodzy Instytutu Pamięci Narodowej pracowali w Szczecinie. Zespół IPN prowadził wykopaliska na Cmentarzu Centralnym.

Poszukiwane były szczątki Eugeniusza Bednarza, członka organizacji "Monastyr". Jest on autorem wiersza, który czytany od lewej do prawej jest panegirykiem ku czci Józefa Stalina, zaś czytany od prawej do lewej, stanowi paszkwil ośmieszający wodza i Armię Czerwoną.



Eugeniusz Bednarz pochodził z powiatu tarnopolskiego. W czasie II wojny światowej został wywieziony na roboty przymusowe do III Rzeszy. Po osiedleniu się wraz z rodziną na Dolnym Śląsku wstąpił w szeregi nielegalnej organizacji pod nazwą "Monastyr", której dowódcą był Edward Ciupak.



Za działalność w organizacji oraz nielegalne posiadanie broni Eugeniusz Bednarz został zatrzymany przez Urząd Bezpieczeństwa. Skazany został na 15 lat więzienia. Karę odbywał we Wrocławiu, a następnie w Rawiczu, Nowogardzie i Szczecinie. Zmarł w 1953 r. w więziennym szpitalu.



W badanym miejscu na Cmentarzu Centralnym zostały ujawnione szczątki mężczyzny, pochowanego w ziemi bez trumny, którego cechy antropologiczne pozwalają przypuszczać, iż jest to poszukiwana osoba. Potwierdzenie tożsamości będzie możliwe po zakończeniu badań genetycznych. Oprócz potwierdzenia tożsamości, celem działań IPN jest także pochówek zgodny z ceremoniałem wojskowym.