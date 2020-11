Nie żyje Adam Musiał

W wieku 71 lat zmarł Adam Musiał, były reprezentant Polski w piłce nożnej, członek drużyny trenera Kazimierza Górskiego, która w 1974 roku zajęła 3. miejsce na mistrzostwach świata w Republice Federalnej Niemiec.

Adam Musiał urodził się 18 grudnia 1948 roku w Wieliczce. Swoją karierę piłkarską zaczynał w miejscowym Górniku, z którego przeniósł się w 1967 roku do krakowskiej Wisły. W barwach "Białej Gwiazdy" wystąpił w 263 spotkaniach i zdobył jedną bramkę.



Przyczynił się do zdobycia przez Wisłę mistrzostwa kraju w sezonie 1977/1978, mimo, iż wiosną 1978 roku przeniósł się do Arki Gdynia.



W szeregach zespołu z Trójmiasta występował przez dwa lata, sięgając w tym czasie po Puchar Polski (1979). Następnie wyjechał do Anglii, gdzie grał w Hereford United. Karierę zakończył w 1987 roku w polonijnej ekipie Polish-American Eagles Nowy Jork.



Po powrocie do Polski został trenerem. W trakcie kariery szkoleniowej prowadził Wisłę Kraków, Stal Stalowa Wola, Lechię Gdańsk i GKS Katowice. W 1991 roku został wybrany trenerem roku w plebiscycie tygodnika "Piłka Nożna".



W reprezentacji zadebiutował 20 października 1968 roku w meczu towarzyskim z Niemiecką Republiką Demokratyczną (1:1). Z tym samym rywalem rozegrał swoje ostatnie spotkanie w kadrze sześć lat później. W "Biało-czerwonych" barwach zanotował 34 występy.



W międzyczasie wraz z drużyną narodową zajął 3. miejsce na mistrzostwach świata w 1974 roku w RFN.