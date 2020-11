Kenia - budowa Domu Polskiego

W Kenii rusza budowa Katolickiego Domu Polskiego dla wolontariuszy świeckich, którzy chcą pomagać ubogiej ludności w Afryce. Dom powstaje z inicjatywy Papieskich Dzieł Misyjnych Kurii Metropolitalnej w Szczecinie.

Jak mówi ksiądz Paweł Płaczek, dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych, będzie to pierwszy Dom Polski w Afryce dla wolontariuszy świeckich.- Dom powstaje w centralnej Kenii w tworzącej się diecezji. Będziemy współpracowali z wikariatem apostolskim. Szczególnie w obszarze pomocy dla lokalnej społeczności. Będziemy chcieli też zgromadzić w tym domu wolontariuszy, ludzi świeckich, którzy poświęcą miesiąc-dwa na rzecz pomocy humanitarnej - zapowiedział ks. Płaczek.Środki na rozpoczęcie budowy Polskiego Domu dla wolontariuszy zostały zebrane na terenie diecezji Szczecińsko–Kamieńskiej.- Część środków na budowę już posiadamy, ale będziemy się zwracać do ludzi dobrej woli, którzy chcieliby się włączyć w to dzieło. Chcemy wybudować dom, wyposażyć, ale też go utrzymywać. Nie są to oczywiście takie koszta, jak tu, w Polsce, ale musimy opracować strategię działania na dłuższy okres - dodał.Budowa Polskiego Domu dla wolontariuszy ma zostać ukończona za siedem miesięcy.Papieskie Dzieła Misyjne w Szczecinie finansują edukację 700 dzieci w Kenii. Ze środków zebranych w szczecińskich kościołach powstał też kościół i szkoła na Madagaskarze, a także przedszkole w Kenii.