"Nie zostawiamy kobiet bez pomocy". Stargardzkie Amazonki działają, mimo obostrzeń [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Stargardzkie Stowarzyszenie Amazonek "Stokrotka" - mimo pandemicznych obostrzeń - nieprzerwanie prowadzi rehabilitację dla kobiet.

Wcześniej było tu zawsze gwarno, a panie spotykały się na ćwiczeniach grupowych. Teraz aby wejść, trzeba się umówić, mieć maseczkę, a na wejściu mierzona jest temperatura. Mimo tych obostrzeń, chętnych na zabiegi rehabilitacyjne nie brakuje.



- Masaż limfatyczny głównie, mamy fotel masujący i mankiet pneumatyczny - mówi Halina Gutowska, prezeska Stowarzyszenia. - Nie zostawiamy kobiet bez pomocy. Mają po prostu dzwonić, umawiać się i przychodzić.



Jak podkreśla Ewa Kmita, rehabilitantka, ćwiczenia dla kobiet po mastektomii są niezwykle ważne. - Młode kobiety zaraz po operacji są często zagubione, wystraszone i przychodzą tu po wsparcie i rehabilitację - mówi Kmita.



- To mi pomaga, dlatego przychodzę - mówi Gertruda Iwanowska, jedna z Amazonek, które korzystają z masaży.



Obecnie stargardzkie Amazonki to blisko 100 kobiet. Już w czasie epidemii koronawirusa, do tej grupy dołączyło sześć nowych pań po operacji usunięcia piersi.