Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń, lampy bakteriobójcze, osłony na biurka czy środki ochrony osobistej. To wszystko trafi do czterech szkół i jednego przedszkola w gminie Mieszkowice.

Gmina otrzymała na ten cel ponad 90 tysięcy złotych na zasadzie grantu przyznanego przez Województwo Zachodniopomorskie w ramach projektu "Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja".



Zakupione środki będą stosowane do zabezpieczenia dzieci, kadry pedagogicznej i pracowników.