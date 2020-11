Specjalne komory ochronią personel i pacjentów przed zakażaniem

Kabiny dekontaminacyjne już działają w szpitalu w Świnoujściu.

To specjalne komory, przez które przechodzi personel placówki i ratownicy medyczni, by się odkazić przed wejściem do szpitala lub na inne oddziały. Wszystko po to, by jak najlepiej chronić pacjentów i personel przed zakażeniem koronawirusem.



Jedna z kabin służy personelowi Izby Przyjęć i ratownikom z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.



Druga zabezpiecza pracowników przechodzących z izby na oddziały szpitalne. - Wszystko trwa kilka sekund - mówi pielęgniarka Krystyna Dolata. - Środek dezynfekujący oplata cały nasz kombinezon dezaktywując wirusy, które powstają podczas pracy z pacjentem zakażonym koronawirusem. Daje to bezpieczniejszą możliwość rozebrania się po całej pracy w takim kombinezonie.



Sprzęt kosztował 50 tysięcy złotych.